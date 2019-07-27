شاهد.. ميسي وولداه يضعون كلبهم في منتصف “مثلث برمودا”

انتشر مقطع فيديو طريف للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وهو يلعب كرة القدم مع طفليه وكلبهما في حديقة منزلهم.

ووضع ليونيل ميسي وولداه تياغو وماتيو الكلب “هالك” في المنتصف خلال اللعب، ليلهث “هالك” خلف الكرة في محاولة منه لخطفها من أحدهم، وبالفعل نجح في قطع الكرة من تياغو الابن البكر للبرغوث.

وقضى ليونيل ميسي عطلته في منتجع على جزيرة بالبحر الكاريبي، وذلك بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي من بطولة “كوبا أمريكا 2019” التي أقيمت في البرازيل، وتوج بلقبها منتخب السيليساو.

ويخطط برشلونة لتقديم عرض لقائده ليونيل ميسي لتمديد عقده لمدة أربع سنوات.