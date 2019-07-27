يكرم في السادسه مساء اليوم السبت الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه شباب المتطوعين ببطوله الامم الافريقيه التي نظمتها مصر وشارك فيها الشباب بدور كبير في نجاح البطوله متطوعين بدون اجر. الشباب بدور كبير في نجاح البطوله متطوعين بدون اجر. وظهر فيها الشباب المصري بصوره مشرفه جدا اشاد بها الوفود المشاركه. بها الوفود المشاركه. وسيتم خلال التكريم منح كل متطوع شهاده تقدير وميداليه البطوله والمنتظر ان يعلن وزير الشباب عن تنظيم رحله صيفيه لاحد الشواطي لمده اسبوع في احد المعسكرات الخاصه للوزاره



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. وزير الرياضة يكرم شباب المتطوعين بأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.