نادي طنطا يفسخ تعاقده مع جون مانجا

قام نادى طنطا بفسخ تعاقده بالتراضى مع جون مانجا لاعب المقاصه والنصر السابق بعد أكثر من شهر على تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد خلاف على المقابل المادى الذى حدده النادى ورفضه اللاعب.
المادي وتم فسخ العقد .
وكان مانجا قد وقع للفريق فور صعوده طنطا للدوري الممتاز وحضر اول اسبوع في بدايه اعداد الفريق للموسم الجديد2019/2020الا ان اللاعب تغيب شهر وحضر امس للنادي واختلافا علي المقابل
واعلن للمقربين منه داخل صفوف الفريق الانتقال لنادي بتروجيت الذي هبط للدوري الممتاز ب وينتظر حكم لجنه المنازعات باللجنه الاولمبيه للاستمرار بالدوري الممتاز بعد الاخطاء التي ارتكبها اتحاد الكره من خلل في تطبيق لوائح مسابقه الدوري
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