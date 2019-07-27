بالصور.. مصر تتألق في بطولة كاس أفريقيا للدراجات

تألقت مصر في بطولة كأس أفريقيا للدراجات المقامة بنيجيريا الان، بحضور رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور وجيه عزام. وحصدت 7ميداليات حتى الان منها Advertisements ذهبية الأمونيوم لابتسام زايد المؤهلة للاولمبياد وذهبية تيّم سبرنت الرجال ( موسى وعاصم وفراج) فضيه الامنيوم شباب السنفاوى فضيه تيّم اسبرنت أناث ١٨ سنة ( سلمى وهدير ) فضيه تيّم اسبرنت اناث عمومىً ( ابتسام و مريم ) برونزيه الأمونيوم رجال ( عاصم ) برونزية الأمونيوم اناث ١٨ سنة ( سلمى ). ذهبية الأمونيوم لابتسام زايد المؤهلة للاولمبياد وذهبية تيّم سبرنت الرجال ( موسى وعاصم وفراج) فضيه الامنيوم شباب السنفاوى فضيه تيّم اسبرنت أناث ١٨ سنة ( سلمى وهدير ) فضيه تيّم اسبرنت اناث عمومىً ( ابتسام و مريم ) برونزيه الأمونيوم رجال ( عاصم ) برونزية الأمونيوم اناث ١٨ سنة ( سلمى ).

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