رياض محرز يقدم اعتذارًا لرئيس الوزراء والشعب المصري

وجه الجزائري رياض محرز قائد منتخب محاربي الصحراء، اعتذارًا للجماهير المصرية، لعدم مصافحته لمصطفي مدبولي رئيس الوزارء المصري، أثناء تسليم جوائر نهائي أمم إفريقيا.

وكانت انتقادات واسعة طالت النجم الجزائري بعد أن تجاهل رئيس الوزراء المصري، الأمر الذي دفع اللاعب لتقديم اعتذار للشعب المصري.

وقال محرز خلال تصريحات تليفزيونية " لقد صافحت رئيسي الاتحاد الدولي والإفريقي ورئيس الجزائر، ولم أكن أعرف أن رئيس الوزراء المصري هو من يقف في الصف بجانبهم".

وتابع: " كنت أنوي مصافحة الباقين، إلا أنني فوجئت بأنهم يطلبونني باستلام الكأس، ولم أكن أقصد أبدا

تجاهل أحد".

وأضاف جناح مانشستر سيتي: "بعدها كنت في طريقي لمصافحة بقية الواقفين، ولم أعرف أن رئيس الوزراء المصري كان التالي في الصف"

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واختتم :" اعتذر للشعب المصري على ما حدث".

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر توج ببطولة أمم إفريقيا بعد أن انتصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف، في البطولة التي احتضنتها مصر.

شاهد رياض محرز يعتذر لرئيس الوزراء والشعب المصري