القناة يتعاقد مع أحمد شرويدة

تعاقد نادي القناة مع أحمد شرويدة ظهير أيمن بلدية المحلة والداخلية والألمونيوم سابقا لتدعيم صفوف الفريق بدوري القسم الثاني. بدوري القسم الثاني. شرويدة لعب من قبل لبلدية المحلة والألومنيوم والداخلية قبل أن ينتقل للقناة. أن ينتقل للقناة. يذكر أن جهاز القناة يضم حمزة الجمل مديرا فنيا و محمد حمص مدربا وقد أبديا راحة على ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.

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