المصري وبور فؤاد وديا بستاد بور سعيد..الأحد

يلتقي فريق المصري مع بور فؤاد وديا بستاد المصري بعد غد " الأحد وذلك في الخامسة والربع مساءً. في الخامسة والربع مساءً. وسوف تقام المباراة بدون جمهور لاشتراطات الجهات المعنية، والتي أكدت على ضرورة إقامة تدريبات المصري ومبارياته الودية على الاستاد بدون جمهور.

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