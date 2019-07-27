مجدي طلبة يقترب من الرحيل عن تدريب الفيوم

اقترب مجدي طلبة نجم الأهلي السابق من الرحيل عن تدريب فريق الفيوم أحد أندية القسم الثانيوقبل انطلاق المسابقة.
ويأتي رحيل طلبة لرغبة إدارة النادي الفيوميفي الاستعانة بجهاز فني جديد نظرا لوجود خلافات حول التعاقد مع بعض اللاعبين كان طلبة قد نجح في البقاء بالفريق بالممتاز ب
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