توتنهام يقدم عرضًا ليوفنتوس للحصول على ديبالا

دخل نادي توتنهام الانجليزي في مفاوضات مع يوفنتوس لضم مهاجم الأرجنتنين باولو ديبالا خلال المركاتو الحالي.
كشفت شبكة سكاي سبورت الانجليزية أن نادي توتنهام هوتسبير يستعد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون استرليني إلييوفنتوس للتعاقد مع ديبالا، لكن النادي الإيطالي يستهدف الحصول على 100 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل لاعبه.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة تتوقف عليرحيل ثنائي الفريق للدنماركي كريستيان إيركسن والإنجليزي داني روز خلال الفترة الحالية.
الجدير بالذكر ان توتنهام نجح في التعاقد خلال الميركاتو مع تانجاي ندومبيلي لاعب خط وسط فريق ليون الفرنسي السابق، مقابل 63 مليون جنيه إسترليني ليكون بذلك اغلى صفقة في تاريخ النادي.
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