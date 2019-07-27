كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق سونينج الصيني يرغب في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد خلال الصيف الجاري. الجاري. وأشارت الصحيفة أن الفريق الصيني أغرى النجم الويلزي براتب 22 مليون جنيه استيرليني، ليكون بذلك أعلى من الذي يتقاضاه من ناديه ريال مدريد. استيرليني، ليكون بذلك أعلى من الذي يتقاضاه من ناديه ريال مدريد. الجدير بالذكر أن توتنهام مهتم بالويلزي وعلى استعداد لدفع 60 مليون يورو لاستعادة لاعبه السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي صيني يقدم عرضًا خياليًا لجاريث بيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.