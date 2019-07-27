منتخب الطائرة يخسر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا

تلقى منتخب مصر الوطني الأول للرجال للكرة الطائرة هزيمة قاسية أمام نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائى بالبطولة الأفريقية .
وكان منتخبنا قد تأهل لهذا الدول بعد حصوله على المركز الثاني فى المجموعة الثانية بعد الفوز على كلمن المغرب وبوروندى والكونغو، والخسارة من الكاميرون. ويواجه منتخب مصر الخاسر من مباراة الكاميرون والجزائر على المركز الثالث. تضم قائمة منتخبنا الوطنى كلا من حسام يوسف ، أحمد فتحى ، أحمد صلاح ، هشام يسرى ، محمد عادل ، رشاد شبل ، عبد الرحمن سعودى ، محمد محسن ، أحمد سعيد ، أحمد يوسف ، عمر نجيب ، أحمد ضياء ، أحمد عبد العال ، وأحمد عبد العال (درونكة) ، ويغيب عبد الله عبد السلام صانع العاب الاهلي والمنتخب عن البطولة بسبب الإصابة.
ويغيب منتخب مصر عن نهائي امم افريقيا للكرة الطائرة لأول مرة منذ 16 عام و8 القاب متتالية.
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