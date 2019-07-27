وأخيرًا..جاريث بيل يُريح ريال مدريد ويتفق مع جيانجسو الصيني

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اتفق الجناح الدولي الويلزي “جاريث بيل” على كافة البنود الشخصية المتعلقة بانتقاله المنتظر لصفوف نادي جيانجسو سونينج الصيني، حسب ما أكدته الصحف الإسبانية والبريطانية، مساء أمس الجمعة.

وكشفت صحيفة الآس المدريدية عن اتفاق وكيل أعمال جاريث بيل مع إدارة نادي جيانجسو على التفاصيل المادية بحصول النجم الويلزي على مبلغ مليون جنيه إسترليني عن الأسبوع الواحد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن كل شيء يتوقف الآن على ريال مدريد، فلم يتوصل بعد لصيغة تفاهم مع جيانجسو على قيمة الصفقة.

وأضافت الآس في تقريرها “النادي الصيني قدم 22 مليون يورو لريال مدريد في العرض الأول، وتم رفع قيمة العرض الجديد، مع ذلك لم تعط إدارة الريال الموافقة بعد، وإدارة النادي الصيني تبدو واثقة من نجاح الصفقة قبل غلق السوق الصيني يوم الاربعاء المقبل”.

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وعلقت هيئة الإذاعة البريطانية BBC على تلك الأنباء، قائلة “بيل يستعد للرحيل عن سانتياجو برنابيو هذا الصيف للانتقال إلى صفوف نادي جيانجسو سونينج الصيني بعقد يمتد لثلاثة أعوام، ومصادر مقربة من جاريث بيل (لاعب توتنهام السابق) تؤكد صحة التقارير المتداولة في إسبانيا عن كّون الصفقة قريبة جدًا من النجاح”.

وعنونت صحيفة ماركا على غلافها الصادر صباح اليوم السبت بعنوان عريض قالت فيه “ Bale, Al Jiangsu” أي بيل إلى جيانجسو.

وكتبت الصحيفة على الغلافة أسفل العنوان “قد يصبح الأمر رسميًا اليوم، سيرحل بيل عن مدريد وسيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام مع الفريق الصيفي، على أن يتقاضى راتبًا صافيًا يبلغ 22 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة أكبر بشكل ملحوظ من التي كان يتقاضاها في النادي الأبيض”.

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وقضى جاريث بيل السنوات الست الماضية بين صفوف ريال مدريد بعد انضمامه من توتنهام نظير 85 مليون جنيه إسترليني، كأغلى لاعب في تاريخ المستديرة آنذاك.

واستطاع ابن أكاديمية ساوثامبتون تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في تلك الفترة أربع مرات، بالإضافة للقب الدوري الإسباني وعدة كؤوس أخرى.

لكن تكرر إصابات جاريث بيل أدت لتراجع شعبيته في مدرجات سانتياجو برنابيو، وتزامن مع غيابه المستمر عن الملاعب بداعي الإصابة في الكاحل تارة والفخذ تارة أخرى، اهماله للتقرب والتودد من زملائه في الفريق وتعلم اللغة الإسبانية، بسبب الانشغال المُفرط منه بممارسة لعبة “الجولف”.

وحاول الريال التخلص من جاريث بيل وبيعه لمانشستر يونايتد أو تشيلسي أو توتنهام، إلا أنه أخفق في ذلك بسبب الإصابات التي كان يتعرض لها على فترات متقاربة، كما أنه كان يضع مبلغ 75 مليون إسترليني كشرط رئيسي للاستغناء عنه.

ولم يجد زين الدين زيدان مفرًا من التحدث عن رغبته في رحيل جاريث بيل على الملأ خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، قبل إحدى المباريات التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2020/2019، ما اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية تقليلاً من قيمة بيل.

وحاول زيدان الدفاع عن نفسه قبل 4 أيام، قائلاً “بعض الأوقات لا أكون واضحًا، لذلك سأوضح، لم أقلل من احترام أي لاعب، أنا قلت أن الإدارة تعمل على خروج جاريث بيل، وهو طلب عدم المشاركة في المباراة الماضية”.

وأوضح “جاريث بيل يتدرب بشكل طبيعي وسنرى ما سيحدث غدًا، هذا كل ما سأتحدث عنه بخصوص بيل الآن، قلت فقط أن النادي كان يحاول تسهيل مغادرته، لا أكثر”.