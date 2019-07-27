أسينسيو يوجّه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد





في أول رد فعل له بعد تعرّضه للإصابة التي قد تنهي موسمه قبل بدايته، نشر لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو رسالة عبر إنستغرام وجهها لجميع محبيه.



ماركو أسينسيو كتب أنه بدأ هذا الموسم بآمال متجددة، مهتما حتى بأصغر تفصيل في التحضيرات من أجل تقديم موسم عظيم لجماهير ريال مدريد وله شخصيا.



وأضاف أسينسيو أنه في أفضل مرحلة بالحياة بإمكان الشخص أن يتعرض لضربة وحظ سيء ليتغير كل شيء فجأة.



وقال "أنه من الصعب تقبل كل شيء في هذه الأيام، لكنه سيبدأ تحديا جديدا في حياته".



وختم أسينسيو رسالته بشكر جميع المحبين، واعدا بالعودة قريبا.

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