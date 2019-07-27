رياضة | بسبب تعليمات الجبلاية.. إتجاه ببنى سويف لعدم التسرع بملف إعارة اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب تعليمات الجبلاية.. إتجاه ببنى سويف لعدم التسرع بملف إعارة اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية بالمعسكر المغلق بمنتجع الأسيوطى وذلك صباح غدا السبت.

وأتفق مسوؤلىو الفريق السويفى على إقامة مباراتين وديتين وذلك أمام مركز شباب أطواب عصر الأحد فيما يواجه اف سى مصر وذلك الثلاثاء القادم بالقاهرة. وكان فريق بنى سويف أدى مباراتين وديتين أمام 6 أكتوبر وإنتهت بخسارة الفريق السويفى بهدف نظيف فيما خير المباراة الثانية أمام الترسانة بنتيجة 4/3. Advertisements وقال ياسر التونى مدير الكرة ببنى سويف حسن موسي المدير الفنى للفريق يهدف من خلال المباريات الودية الى تجربة جميع اللاعبين والاطمئنان على جاهزية جميع عناصر الفريق وتنفيذ العديد من الجمل الخططية . واضاف 'التونى' قائلا قرار اتحاد الكرة فيما يخص عدد اللاعبين بالقائمة جعلنا نتأنى مرة أخرى فى ملف تدعيم الفريق بعناصر جديدة أو إعارة بعض اللاعبين للفرق الأخرى. وأحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضى.

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