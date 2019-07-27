رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 26-7-2019: حمدالله يجدد تعاقده رسميًا مع العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 26-7-2019: حمدالله يجدد تعاقده رسميًا مع العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الجمعة الموافق 26-7-2019، أبرزها تجديد عقد حمدالله، واقتراب رحيل البريكان من صفوف الفريق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الجمعة الموافق 26-7-2019 كالتالي:

حمدالله يجدد تعاقده رسميًا مع النصر

أعلن نادي النصر السعودي صباح اليوم عن تجديد عقد اللاعب الدولي المغربي "عبد الرزاق الحمدلله"، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة، وهذا بعد الموسم المميز الذي قدمه اللاعب مع العالمي في الموسم الماضي، حيث حصل على لقب هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدف، ليطمح الرقم القياسي كأكثر لاعب يسجل أهداف في موسم واحد في دوري المحترفين السعودي.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حُسم الأمر .. حمدالله عالمي لثلاث سنوات قادمة".

ويذكر بأن الحمدلله "29 عام" كانت له مسيرة إحترافية مميزة منذ بدايته مع كرة القدم، حيث لعب أولمبيك آسفي وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان القطريين.

مهاجم النصر على رادار الاتفاق

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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع مهاجم فريق النصر على سبيل الإعارة الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية إن إدارة نادي النصر تلقت طلباً رسمياً من نادي الاتفاق للاستعانة بخدمات فراس البريكان مهاجم الفريق لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

وشارك اللاعب مع النصر في بعض مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، وآخرها في دوري أبطال آسيا أمام الوصل الإماراتي.

كما لعب فراس البريكان "19 عاما"، في كأس العالم للشباب الأخيرة تحت 20 عاما والتي أقيمت في بولندا، وخرج الأخضر من الدور الأول بعد خسارة جميع مبارياته، وحصل اللاعب على جائزة المركز الثاني لأفضل هدف في البطولة.

النصر يختتم تدريباته استعدادًا للمباراة الودية الثالثة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تحضيراته مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة إشتوريل البرتغالي غدًا، ضمن ثالث مبارياته الودية.

وقام ثلاثي الفريق البرازيلي جوليانو، وعبدالله آل سالم، وأيمن يحيى، بمواصلة برنامجهم التأهيلي من خلال الجري حول ملعب التدريب، خلال معسكرهم المقام في البرتغال.