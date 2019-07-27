رياضة | عاجل.. محمد عواد في الزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد عواد في الزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم الفريق الأول بالإسماعيلي، الحارس محمد عواد داخل نادي الزمالك اليوم الجمعة.

وارتبط اسم محمد عواد بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد إصابة الحارس الأساسي للأبيض محمود عبد الرحيم جنش وغيابه عن المباريات في الفترة المقبلة.

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وكان مسئولو الإسماعيلي رفضوا التفريط في عواد خاصة أنه ما زال لاعبا في صفوف الفريق وعقده ممتد حتى عام 2021.