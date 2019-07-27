رياضة | نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة 26-7-2019: الزعيم يقترب من حسم صفقة نجم كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة 26-7-2019: الزعيم يقترب من حسم صفقة نجم كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها اقتراب الهلال من حسم صفقة نجم كوت ديفوار، وعروض إماراتية وتركية تُغري الدوسري.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الجمعة الموافق 26-7-2019 كالتالي:

الهلال يقترب من حسم صفقة نجم كوت ديفوار

اقترب فريق الهلال السعودي من إعلان التعاقد مع نجم منتخب كوت ديفوار اللاعب ماكس جراديل الذي يلعب في صفوف فريق تولز الفرنسي ويهتم به الفريق السعودي منذ أكثر من شهر حيث تألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي كانت مقامة في مصر مما جعل العديد من الفرق السعودية تهتم بالتعاقد مع اللاعب.

وأشار موقع ( فوت ميركاتو) أن فريق الموج الأزرق عرض على ماكس جراديل صاحب الواحد وثلاثين عامًا عقدًا لمدة ثلاثة مواسم وبراتب سنوي يصل إلى 2.8 مليون يورو مما يزيد من فرص الفريق التعاقد مع اللاعب.

ويعتبر نادي الإتفاق السعودي هو العقبة الوحيدة التي تقف حائلًا أمام فريق الهلال السعودي حيث يتفاوض مع اللاعب أيضًا ولكن اقترب الموج الأزرق من إتمام التعاقد بشكل نهائي مع جناح كوت ديفوار المتألق.

عروض إماراتية وتركية تُغري الدوسري

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تلقى لاعب خط وسط نادي الهلال سالم الدوسري، عروضاً عديدة من أندية الدوري التركي والإماراتي للظفر بخدماته.

كما عرضت إدارة الهلال السعودي على الدولي سالم الدوسري تمديد عقده الحالي لثلاث سنوات مقبلة، وأبدى اللاعب رغبته في البقاء داخل أسوار قلعة الزعيم وتجديد عقده، لكن الأمر سيتوفق على المقابل المالي المعروض من جانب الزعيم.

والجدير بالذكر أن نادي النصر كان يسعى لضم سالم الدوسري خلال الفترة الماضية، لكن المفاوضات توقفت بعد رحيل سعود آل سويلم عن رئاسة العالمي.

مهاجم الهلال يرحل عن صفوف الفريق

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رحيل مجاهد المنيع، مهاجم الفريق إلى صفوف نادي الطائي، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة الرياضية، أن اللاعب انتقل لصفوف الطائي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بعد توقيع مخالصة بين اللاعب والهلال.

ووقع مجاهد مع الطائي لمدة موسم واحد، حيث سبق إعارة اللاعب من الهلال لنادي الحزم في الموسم الماضي، ولكنه لم ينجح في إحراز أي هدف.