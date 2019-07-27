رياضة | رياض محرز يوجه رسالة إلى الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض محرز يوجه رسالة إلى الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النجم الدولي الجزائري "رياض محرز" بأنه لم يكن يقصد على الإطلاق تجاهل رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" خلال تسلمه للميدالية الذهبية وكأس البطولة بعد المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية مساء اليوم، قال الدولي الجزائري "رياضي محرز" حول هذه النقطة: "لم اقصد عدم مصافحته، حيث إننى لم أكمل المصافحة لأنه تمت المناداة علي من قبل بعض منظمي البطولة من أجل رفع الكأس، بكل تأكيد ما يقال في الإعلام حول هذا الأمر غير صحيح".

وأشار رياض محرز بأنه قد قام بمصافحة كل الموجودين على المنصة عندما صعد للمرة الأولى من أجل إستلام الميدالية، وهو مشهد يؤكد بأنه لم يكن يقصد تجاهل رئيس الوزراء المصري في المرة الثانية كما يردد البعض.

وختم "محرز" حديثه ليؤكد بأنه يكن كل الإحترام والتقدير للشعب المصري، لذلك قد رفض الحديث حول هذه النقطة في السابق وكذلك رفض الرد على الإنتقادات التي وجهت له بسببها.