رياضة | يوفنتوس يتجه للتخلص من مدافعه الواعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتجه للتخلص من مدافعه الواعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يواصل مساعيه لتنظيم صفوف الفريق، خلال المعسكر التحضيري الحالي، استعدادًا للموسم الجديد.

وأفادت التقارير أنه يدرس فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لليوفي، بيع المدافع الشاب دانييل روجاني، لكسب بعض المال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يقدر سعر روجاني بـ 30 مليون يورو، ولكن في الوقت الحالي، لا توجد عروض رسمية، لكن هناك استفسارات من ناديي ميلان وروما إلى وكيله دافيد توروشيا.