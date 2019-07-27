رياضة | الجماهير الكورية غاضبة من يوفنتوس بسبب رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير الكورية غاضبة من يوفنتوس بسبب رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغضب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة نادي يوفنتوس، الجماهير الكورية الجنوبية، بسبب عدم إشراك مهاجمه ونجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة الودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي، والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب كأس العالم في العاصمة سيول أمام 60 ألف متفرج.

وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة المباراة متجاهلاً ومدربه ماوريتسيو ساري هتافات الجماهير التي طالبت بمشاركته في المباراة.

ووصل الفريق الإيطالي إلى كوريا الجنوبية في منتصف بعد الظهر على متن رحلة متأخرة من نانجينغ الصينية، حيث خاض فريق "السيدة العجوز" قبل يومين ودية أمام مواطنه إنتر ميلان.

وتأخر انطلاق المباراة التي كانت مقررة بعد 5 ساعات فقط من وصول يوفنتوس، ساعة ومنح الإسباني أوسمار باربا، لاعب إف سي سيول، التقدم لنجوم الدوري الكوري الجنوبي في الدقيقة السابعة، لكن يوفنتوس رد بعد دقيقتين بواسطة سيموني موراتوري، قبل أن يعيد البرازيلي سيسينيا، مهاجم دايغو إف سي، التقدم لنجوم الدوري الكوري في الدقيقة 44.

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وعزز الأسترالي آدم تاغارت تقدم أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 49، لكن يوفنتوس نجح في تعديل النتيجة بهدفين للبديلين الفرنسي بليز ماتويدي (77) والبرازيلي ماتيوس بيريرا (79).

ودفع ساري بالثلاثي فيديريكو برنارديسكي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش والأرجنتيني غونزالو هيجواين أساسياً إلى جانب الوافد الجديد من أياكس أمستردام الهولندي ماتيس دي ليخت، فيما جلس رونالدو وماتويدي ومواطنه أدريان رابيو وليوناردو بونوتشي وجانلويجي بوفون على مقاعد البدلاء.

وخاض الرباعي برنارديسكي ودي ليخت وماندزوكيتش والبرتغالي جواو كانسيلو المباراة كاملة، فيما لم يلعب كل من رونالدو والوافد الجديد من ساسوولو الدولي التركي ميريح ديميرال وأليساندرو دي بارادو أي دقيقة فيها.