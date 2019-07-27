رياضة | 13 مباراة قمة أقيمت بين الأهلي والزمالك بعد حسم بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 13 مباراة قمة أقيمت بين الأهلي والزمالك بعد حسم بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في حسم بطولة الدوري المصري لكرة القدم للمرة الـ41 في تاريخه، عقب تغلبه مساء الأربعاء على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، قبل مواجهتهم في الجولة الأخيرة بالقمة 118.

وتواجه الفريقان في 13مباراة قمة بعد حسم لقب الدوري المصري، يعرضها لكم "الخليج 365 الرياضي" كالتالي:

- موسم 1964 / 1965، تمكن نادي الزمالك من حسم لقب الدوري مبكرًا قبل مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، لينتهي اللقاء بينهما بنتيجة 2/1 لصالح القلعة البيضاء، وأحرز حمادة أمام هدفي الفارس الأبيض، بينما أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي الوحدي، وأنهى الزمالك البطولة متصدرًا برصيد 35 نقطة مبتعدًا عن الأسماعيلي أقرب ملاحقيه بفارق 7 نقاط، بينما أنهى المارد الأحمر تلك النسخة في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

- موسم 1978 / 1979، حسم النادي الأهلي اللقب قبل مواجهة الزمالك في الجولة قبل الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأهلي حمدي جمعة بينما أدرك على خليل هدف التعادل للزمالك، وأنهى الأهلى الدوري برصيد 36 نقطة متفوقًا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك.

- موسم 1984 / 1985، نجح الأهلي في إنهاء الدوري لصالحه قبل مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة، حيث دخل اللقاء متصدرًا بفارق 6 نقاط، لينهي البطولة برصيد 35 نقطة متفوقًا بفارق 3 نقاط فقط عن الزمالك، حيث تفوق الأخير في الجولة الختامية بالمسابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أحرز هدفي الزمالك طارق يحيي وإيمانويل كوارشي، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد علاء ميهوب.

- موسم 1985 / 1986، حسم الأهلي لقب الدوري قبل مواجهة الزمالك في المباراة الختامية، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأحرز أشرف قاسم هدف الزمالك بينما سجل مجدي عبد الغني للأهلي، لينهي الأهلي المسابقة برصيد 35 نقطة متفوقًا بفارق 6 نقاط عن الزمالك.

- موسم 1994 / 1995، حقق الأهلي لقب الدوري قبل مواجهة الزمالك في المباراة الأخيرة بالدوري، في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل فريق، وأحرز نبيل محمود هدف الزمالك قبل أن يدرك إبراهيم حسن التعادل للأهلي، وأنهى المارد الأحمر البطولة برصيد 58 متفوقًا بفارق 8 نقاط عن الزمالك.

- موسم 1998 / 1999، حسم الأهلي لقب الدوري مبكرًا قبل مواجهة الزمالك في الجولة قبل الأخيرة، والتي شهدت أحداث مثيرة بانسحاب الزمالك من المباراة بعد مرور خمس دقائق فقط عقب طرد لاعبه أيمن عبد العزيز، ليتم احتساب نتيجة اللقاء لصالح الأهلي بنتيجة 2/0، وأنهى الأهلي البطولة برصيد 68 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه.

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- موسم 1999 / 2000، تمكن الأهلي من حسم اللقب قبل مواجهة الزمالك في المباراة الأخيرة بالدوري، والتي أنتهت بالتعادل السلبي بينهما، لينهي الأهلي البطولة برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.

- موسم 2004 / 2005، فاجئ الأهلي الجميع بإنهاء الدوري مبكرًا قبل مواجهة الزمالك في الجولة الـ 20 والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل أحرزهم عماد متعب، ومحمد أبو تريكة "هدفين"، لينهي الأهلي البطولة برصيد 74 نقطة، بينما جاء إنبي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، واحتل الزمالك المركز السادس برصيد 36 نقطة.

- موسم 2006 / 2007، حسم الأهلي لقب الدوري قبل مواجهة الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة قبل الأخيرة وأنتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، أحرزهما تامر عبد الحميد، وجمال حمزة، وأنهى الأهلي المسابقة برصيد 73 نقطة متفوقًا بفارق 5 نقاط عن الزمالك.

- موسم 2014 / 2015، حقق الزمالك لقب الدوري قبل مواجهة الأهلي في الجولة قبل الأخيرة، في المباراة التي أنتهت بتفوق المارد الأحمر بهدفين دون مقابل أحرزهما مؤمن زكريا، لينهي الزمالك البطولة برصيد 86 نقطة مقابل 78 نقطة للأهلي صاحب المركز الثاني.

- موسم 2015 / 2016، أنهى الأهلي الدوري مبكرًا قبل مباراة القمة أمام الزمالك في المباراة الأخيرة والتي أنتهت بالتعادل السلبي، لينهي المارد الأحمر البطولة برصيد 76 نقطة متفوقًا بفارق 7 نقاط عن الزمالك.

- موسم 2016 / 2017، حقق الأهلي لقب الدوري قبل مباراة القمة في الجولة الأخيرة والتي أنتهت بتفوق الأهلي بهدفين دون مقابل أحرزهما وليد سليمان وجونيور أجايي، لينهي المسابقة برصيد 84 نقطة متفوقًا بفارق 10 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني، بينما احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

- موسم 2017 / 2018، واصل الأهلي هوايته المعتادة في حسم اللقب مبكرًا دون الإنتظار لمباراة القمة، والتي أنتهت بتفوق الزمالك بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي الزمالك كابونجو كاسونجو وأيمن حفني، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد وليد سليمان، لينهي المارد الأحمر المسابقة برصيد 88 نقطة مبتعدًا بفارق 20 نقطة عن الإسماعيلي الوصيف، بينما احتل الزمالك المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

وتعد مباراة القمة 118، هي المباراة الـ 14 التي تجمع بين الفريقين بعد حسم أحدهما لبطولة الدوري المصري.