الامارات | عمران ولطيفة يقلدان الإمارات ذهب «الشطرنج العربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عمران ولطيفة يقلدان الإمارات ذهب «الشطرنج العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب المنتخب الوطني أستاذ الاتحاد الدولي عمران الحوسني، بطولة العرب الفردية للشطرنج لفئة تحت 20 سنة المقامة في العاصمة الأردنية عمان، وذلك قبل نهاية البطولة بجولة كاملة برصيد سبع نقاط متفوقاً على عدد 14 لاعباً من تسع دول عربية، كما أحرزت لاعبة المنتخب المتألقة لطيفة الدرمكي المركز الأول والميدالية الذهبية للبطولة العربية الفردية للإناث لفئة تحت 14 سنة، وذلك قبل نهاية البطولة أيضاً بجولة كاملة محققة الفوز بعدد ست جولات والتعادل بجولتين. وتواصل لاعبة منتخب الإمارات الوطني المميزة وافية درويش التألق وصدارة بطولة العرب لفئة تحت 16 سنة برصيد 6.5، وفي المركز الثاني لاعبة منتخبنا الوطني عائشة سيف آل علي برصيد ست نقاط، وفي فئة تحت 12 سنة للذكور الصدارة ثنائية إماراتية بإشتراك لاعبي منتخبنا الوطني الموهوبين يحي شعيب وحمد ناصر الشامسي، وذلك في الجولة قبل الختامية برصيد 6.5 نقاط.

ويستمر أستاذ الاتحاد الدولي المميز لاعب منتخبنا الوطني عمار السدراني، في صدارة بطولة العرب لفئة تحت 16 سنة بعد الجولة الثامنة برصيد 6.5 نقاط، ويحتل اللاعب حمد عصام المركز الثالث للفئة بعد نهاية الجولة الثامنة برصيد 5.5 نقاط.

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وفي بطولة الإناث لفئة تحت 18 سنة ضمنت لاعبتا المنتخب الوطني مريم عيسى وعائشة سرحان الفوز بالميداليتين الفضية والبرونزية، حيث تحدد الجولة الأخيرة ميدالية كل لاعبة منهما، ويحتل لاعب منتخبنا الوطني سلطان الزعابي المركز الثالث لفئة تحت 18 سنة برصيد 5.5 نقاط.

ويستمر الموهوب لاعب منتخبنا الوطني لفئة تحت ثماني سنوات راشد حسين الحمادي، في صدارة بطولة العرب برصيد سبع نقاط.

هذا ويقدم معظم لاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية في بطولة العرب الفردية للشطرنج مستويات عالية وينافسون في فئات البطولة كافة، وستحدد الجولة الأخيرة من البطولة النتائج النهائية، وحصيلة منتخباتنا الوطنية من الميداليات الملونة.