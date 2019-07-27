الامارات | الإسباني فيرناندو آزانزا مديراً فنياً لمنتخب اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني فيرناندو آزانزا مديراً فنياً لمنتخب اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد، محمد عبدالله شريف، عن تعيين الإسباني فيرناندو خافيير آزانزا، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد. وقال شريف في تصريحات صحافية، إن: «المدرب الجديد الإسباني فيرناندو خافيير، سيصل اليوم إلى الدولة، لتوقيع العقد الذي يمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يتولى مهامه خلال الأيام المقبلة، في انتقاء قائمة المنتخب التي ستدشن استعداداتها للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ27 المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 16 وحتى 27 يناير 2020، والمؤهلة لكأس العالم في مصر 2021».

وأضاف: «تحوذ مسيرة المدرب العديد من الإنجازات والخبرات العالمية، فهو محاضر وأستاذ دولي في الاتحاد الإسباني، وحصد العديد من الجوائز المهمة من قبل اتحاد بلاده، بالإضافة إلى خبراته التدريبية سواء مع الأندية والمنتخبات الوطنية، ولعل من أبرزها تجربته الاحترافية الخارجية بقيادته الفنية لمنتخب إيطاليا بين عامي 2008 و2010، قبل أن يستقر أخيراً في عام 2017 مع نادي بينيدورم الإسباني وقيادته في 700 مباراة سواء في البطولات المحلية أو الأوروبية».

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة، وقال: «سيتم عقب الاجتماع الأول مع المدرب التنسيق بين فترات مراحل الإعداد ومشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية، وذلك لمنح الفرصة الكافية للمنتخب للتمثيل المشرف للدولة».

والجدير ذكره، يواصل اتحاد كرة اليد وضع ثقته بالمدرسة الإسبانية لتولي قيادة المنتخب، وذلك بعد أن كان الاتحاد قد أعلن أبريل الماضي عن تعاقده مع المدرب الإسباني فيرناندو باربيتو لتولي قيادة المنتخب الوطني، قبل أن يتوجه باربيتو الشهر الماضي بفسخ تعاقده والتنازل عن مستحقاته كافة والاعتذار عن الاستمرارية في منصبه حتى قبل أن يبدأ مهامه مع الأبيض، وبرر باربيتو ذلك بظروف مرض والده الشديد.