شكرا لقرائتكم خبر عن حفيظ دراجي ينشر فيديو اعتذار «محرز» عن واقعة رئيس وزراء مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، أن رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، والمحترف في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اعتذر للشعب المصري عن واقعة التجاهل غير المقصود للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أثناء تسليم ميداليات وكأس الأمم الإفريقية.

ونشر «دراجي»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعا مسجلا لرياض محرز وهو يعتذر للشعب المصري عن الواقعة وكان يتحدث باللغة الفرنسية التي لا يتقن غيرها، وترجم دراجي ما قاله محرز للعربية وجاء كالتالي: «توضيح رياض محرز: لم أقصد أبدا تجاهل رئيس الوزراء المصري.. أعتذر للشعب المصري إذا شعر بأنني أخطأت في حقه».

وأضاف المعلق الشهير: «تصريح محرز جاء مباشرة بعد توضيح سفير مصر في الجزائر بأن محرز لم يقصد الإساءة فلا داعي للتأويلات والمزايدات».