شكرا لقرائتكم ياللا نبدأ السيلفى.. كيف كان أول ظهور لمحمد عواد داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد عواد حارس الإسماعيلى فى مقر نادى الزمالك، اليوم الجمعة، بعد حصول مسئولى قلعة ميت عقبة على توقيعه وذلك لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية من الدراويش.

وشهدت الساعات الماضية تقارب بين الزمالك والإسماعيلى حول الصفقة من أجل انتقال عواد إلى قلعة ميت عقبة ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة بشكل رسمى بعد حصول الأبيض على الاستغناء الخاصة بالحارس.

يذكر أن الزمالك قد دعم مركز حراسة المرمى بعد إصابة جنش حارس الفريق الأساسى وتأكد غيابه لمدة 6 أشهر وذلك بضم محمد صبحى حارس بتروجت بجانب الحصول على توقيع عواد.

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