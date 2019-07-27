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شكرا لقرائتكم ياللا نبدأ السيلفى.. كيف كان أول ظهور لمحمد عواد داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الساعات الماضية تقارب بين الزمالك والإسماعيلى حول الصفقة من أجل انتقال عواد إلى قلعة ميت عقبة ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة بشكل رسمى بعد حصول الأبيض على الاستغناء الخاصة بالحارس.
يذكر أن الزمالك قد دعم مركز حراسة المرمى بعد إصابة جنش حارس الفريق الأساسى وتأكد غيابه لمدة 6 أشهر وذلك بضم محمد صبحى حارس بتروجت بجانب الحصول على توقيع عواد.
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