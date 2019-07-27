شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يضم 4 لاعبين من الزمالك على رأسهم عماد السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، أنه أتفق مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على ضم 4 لاعبين الى فريق سيد البلد خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

و كشف مصلحي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت "، أنه تم ضم المدافع إسلام جمال والحارس عماد السيد نهائيا و استمرار إعارة رزاق سيسية و أحمد رفعت ويأتى هؤلاء اللاعبين بعد اختيار طلعت يوسف المدير الفنى للفريق السكندرى .

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وأشار محمد مصيلحى أنه تم الحديث على ضم حازم أمام قائد فريق الزمالك ولكن لم يتم الحديث بصفة رسمية حتى الان وننتظر نهاية مباراة القمة و الموسم لبداء المفاوضات .