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شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يضم 4 لاعبين من الزمالك على رأسهم عماد السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و كشف مصلحي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت "، أنه تم ضم المدافع إسلام جمال والحارس عماد السيد نهائيا و استمرار إعارة رزاق سيسية و أحمد رفعت ويأتى هؤلاء اللاعبين بعد اختيار طلعت يوسف المدير الفنى للفريق السكندرى .
وأشار محمد مصيلحى أنه تم الحديث على ضم حازم أمام قائد فريق الزمالك ولكن لم يتم الحديث بصفة رسمية حتى الان وننتظر نهاية مباراة القمة و الموسم لبداء المفاوضات .
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