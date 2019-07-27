شكرا لقرائتكم خالد جلال يطالب لاعبى الزمالك بالفوز على الأهلى لمصالحة الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض فريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تحت قيادة خالد جلال المدير الفنى، تدريبه مساء اليوم على ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء بعد غد الأحد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة جميع اللاعبين في المران وحرص خالد جلال المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين طالب خلالها بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز بالقمة ومصالحة الجماهير.
وأكد المدير الفنى للزمالك أنه يثق في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة وطالبهم بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدا عن اللقاء وخاض الفريق تدريبات فنية قوية تحت قيادة خالد جلال وجهازه المعاون وركز خلاله الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة.
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