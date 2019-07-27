شكرا لقرائتكم رئيس هيئة استاد القاهرة ينفى ما يتردد حول غلق الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، على الأنباء التي ترددت بشأن إغلاق استاد القاهرة، وفتحه للمباريات الدولية الهامة فقط، قائلًا:" لم أدل بأي تصريحات في هذا الشأن".

وأضاف درويش، في تصريحات لبرنامج سوبر تايم علي قناة "تايم سبورت":" أرضية ملعب الاستاد التي لعب عليها بطولة الأمم الإفريقية هي نجيلة الشتوية، مشيراً إلى أنه تم البدأ في في أعمال الصيانة وزرع النجيلة الصيفية".

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وتمني رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، استقبال الملعب لنهائي كأس مصر في شهر سبتمبر، ومباراة السوبر المصري .

افتتح استاد القاهرة مجددًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، حيث شهد إقامة حفلتي الافتتاح والختام بالإضافة إلى إقامة مباريات المجموعة الأولى والأدوار الإقصائية حتى نهائي كأس أمم إفريقية 2019.