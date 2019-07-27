شكرا لقرائتكم بارتوميو: بدأنا بالعمل لفترة ما بعد ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جوسيب بارتوميو رئايس نادي برشلونة الإسباني أنه بدأ العمل على فترة ما بعد ميسي، مضيفا بأنه يأمل بأن يستمر النجم الأرجنتيني لأعوام عديدة.

وقال رئيس النادي الكاتالوني في تصرحيات صحفية :أقرأ الكثير من الأخبار في الصحف عن نيمار لكنه يبقى لاعبا في باريس سان جيرمان ولذلك لا يوجد ما يمكنني أن أقوله حول هذا الأمر.

نحن نعمل لما بعد ميسي، بالطبع آمل أن يستمر باللعب معنا لفترة طويلة لكننا نفكر لما بعد فترته في برشلونة ولذلك نجلب لاعبين جدد مثل فرانكي دي يونغ وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي.

وزاد: لا تقلقني أنباء طلب إتلتيكو إيقاف صفقة غريزمان إنه أمر معتاد عندما ينتقل لاعب إلى فريق جديد فإن الفريق القديم الذي لا يرغب بفقدان اللاعب لا يعجبه الأمر.