kora أونلاين: مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتلتيكو...

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وأضاف المدير الفني لريال مدريد، أن الفريق يفكر في تلك المواجهة التي وصفتها بالصعبة، ويجب نبذ فكرة التعاقد مع إحدى بدلاء أسينسيو على الأقل خلال تلك الفترة الحرجة، مُتمنيًا أن يعود فيرلاند ميندي إلى مكانه في النادي بعد إصابته، كورة ستار اتلتيكو مدريد وريال مدريد يلا شوت الاسطورة اون لاين Bein Sport بث مباشر.

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يفتح ستاد ميتلايف بنيويورك أبوابه لاستقبال مشاهدة مباراة ريال مدريد أون لاين ضد الشقيق المجاور له، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز بعد أن حقق الريال الانتصار السابق أمام أرسنال بضربات الجزاء الترجيحية، وقد حقق أتلتيكو الفوز على غوادالاخارا المكسيكي بخماسية عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيًا.