سعد سمير مدافع الأهلي يعود من ألمانيا يوم السبت

يعود اللاعب سعد سمير مدافع الأهلي إلى القاهرة غدا السبت حيث أنه قادم من ألمانيا، لكي يستقبل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، كما أن سعد سمير يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في ألمانيا، والجهاز الطبي للأهلي يتابع معه هاتفياً كافة التفاصيل الخاصة بسير عملية التأهيل للتعافي من الإصابة، ومن المؤكد أن ينتظم التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع الفريق خلال 3 أسابيع من تاريخ عودته من ألمانيا.

ويذكر أن سعد سمير سينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي قبل أن يتم الدخول في التدريبات الجماعية للفريق كما أن النادي الأهلي قد أعلن عن تجهيزاته لكي يقوم بالمشاركة في جميع المباريات القادمة قريباً.