مسؤولي النادي الأهلي ينعون محمود علاء المدير التنفيذي السابق للنادي

نعى كل من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي، ببالغ الحزن والأسى اللواء محمود علام، المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي، الذي قد توفي يوم الخميس، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وتوفي مساء امس اللواء محمود علام المدير التنفيذي السابق للأهلي.

واللواء محمود علام عمل مديراً تنفيذياً للأهلي لعدة سنوات طويلة، وكان بمثابة نموذج رائع للخلاص والتفاني في العمل، حيث قد تم تشييع الجنازة من مسجد عمر مكرم، وكان الراحل محمود علاء نموذج رائع لجميع اللاعبين وتشهد اللاعبين بأن له منزلة خاصة ومكانة عليا لديهم وأنه كان الأقرب لقلبهم عن الباقية.