تشكيل الأهلي فى القمة 118.. سليمان وصبحي وأزارو في الهجوم

استقر الجهاز الفني للاهلي بقيادة مارتن لاسارتي على خوض مباراة الزمالك بنفس تشكيل مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الجولة الـ33 للدوري وانتهت بفوز الأحمر 3/1 والتى توّج بعدها بلقب الدوري رسمياً.

ومن المقرر أن يلعب الاهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة (ياسر إبراهيم)، علي معلول ،حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي ووليد أزارو.

ولا يوجد خلاف في الجهاز الفني إلا على لاعبين هما ، المدافع الذى سيلعب بجوار أيمن أشرف بعد عودة ياسر ابراهيم من الإيقاف حيث يدرس لاسارتي الإستعانة بياسر أبراهيم أو رامي ربيعة بجوار أيمن أشرف في خط الدفاع وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

أما الجدل الأخر في تشكيل الاهلي فيتمثل في صالح جمعة أو وليد سليمان حيث يفاضل لاسارتي حالياً بين الثنائي للإستعانة بأحدهما في التشكيل الاساسي على أن يجلس الأخر على الدكة ليكون روقة رابحة في اللقاء المرتقب.