أول تعليق من رياض محرز بعد أزمة عدم مصافحته رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الموجز

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة بعد الجدل، الذي أظهرته اللقطات عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لدى استلامه الميدالية الذهبية.

وتوج منتخب "محاربو الصحراء" بكأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة، فيما استنكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية سلوك النجم الجزائري بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة مدبولي ووزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.

وقال محرز في تصريحات نقلها موقع "أونزي مونديال": "لقد أردت الذهاب لمصافحته لكن تمت مناداتي لآخذ الكأس فاستدرت، لم يكن هذا مقصودا، وليست لدي أي مشكلة حيال هذا الأمر".

وساهم محرز بشكل كبير في فوز الخضر بكأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعدما فاز محاربو الصحراء لأول مرة عام 1990، سجل 3 أهداف، كان أهمها الهدف الثاني في مرمى نيجيريا في آخر ثواني الوقت الأصلي من نصف النهائي.

Advertisements

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تصرف غريب للاعب المنتخب الجزائري رياض محرز، حيث تجاهل مصافحة رئيس الوزراء المصري، خلال حفل توزيع جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول، مصافحة لاعب منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكل من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ومن بعده الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، وعدم مصافحته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.

واعتبر متداولو الفيديو ما قام به اللاعب الجزائري يمثل «تجاهل» لرئيس الوزراء المصري، رافضين تصرف اللاعب.

وأفادت تقارير صحفية أن الدكتور سمير صبري المحامي، أعلن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المصري، لإدراج اللاعب رياض محرز نجم منتخب الجزائر مانشستر سيتي الإنجليزي على قوائم الممنوعين من دخول مصر.