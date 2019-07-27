دي روسي ينضم الى بوكا جونيورز لعام واحد

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أعلن نادي بوركا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم الجمعة في حسابه بتويتر ان لاعب الوسط الدولي الايطالي السابق دانييلي دي روسي انضم الى صفوفه لمدة عام واحد.

واعرب بوكا جونيورز عن سعادته بالتعاقد مع بطل العالم 2006 مع ايطاليا، وكتب "دانييلي دي روسي وقع على عقد لموسم واحد وهو بمثابة تعزيز جديد ل#بوكا".

ووصل دي روسي، البالغ من العمر 36 عاما لعب نصفها (18 عاما) مع روما، إلى بوينس آيرس أمس الخميس، ومن المتوقع أن يتم تقديمه يوم الاثنين.

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وكان دي روسي، الصديق للعديد من اللاعبين الأرجنتينيين، صرح قبل وصوله إلى الأرجنتين "لم أستطع إنهاء مسيرتي بدون اللعب مع بوكا".

وخاض دي روسي 616 مباراة مع روما وسجل له 63 هدفا في جميع المسابقات وأحرز معه لقب الكأس الإيطالية مرتين عامي 2007 و2008، إضافة الى الكأس السوبر عام 2007.

وناب دي روسي عن أسطورة النادي فرانشيسكو توتي في ارتداء شارة القائد بعد اعتزال الأخير عام 2017، علما بأن توتي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق عليه من حيث عدد المباريات بقميص "جالوروسي".