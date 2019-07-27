صورة .. #تسليم_الدرع_في_القمة يتصدر تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج تسليم الدرع فى القمة موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب تتويج فريق الاهلى ببطلو الدورى الممتاز الـ41 فى تاريخه عقب الفوز على المقاولون العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى بثلاثية مقابل هدف ليصل إلى النقطة 77 مواصلا تصدره لقمة البطولة المحلية. ويطالب جمهور الاهلى بعمل ممر شرفى من قبل لاعبى الزمالك للأهلى خلال مباراة القمة بعد غد الاحد ضمن ختام مباريات بطولة الدورى الممتاز لموسم 2018 / 2019 . Advertisements تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية نحو إستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد حيث تُقام المباراة الهامة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في ختام بطولة الدوري الممتاز .

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