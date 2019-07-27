شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية ، اليوم الجمعة 26/7/2019، العديد من الاخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها تعليق حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز السابق، على ارتباط اسمه بتولى تدريب الزمالك خلال ألفترة المقلبلة، وأصدر البدرى بيانًا للرد على امكانية تولى قيادة ألفارس الأبيض.

البدرى يعلق لأول مرة على تدريب الزمالك

علق حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز السابق، على ارتباط اسمه بتولى تدريب الزمالك خلال ألفترة المقلبلة، وأصدر البدرى بيانًا للرد على امكانية تولى قيادة ألفارس الأبيض، وجاء البيان كالتالي..

محمد إبراهيم يُخطر الزمالك برفضه الدخول فى صفقة تبادلية

أخطر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مسئولى النادى الأبيض، رفضه الدخول فى صفقات تبادلية فى ألفترة الحالية للرحيل عن النادى الأبيض..

مفأوضات الساعات الأخيرة.. الأهلى يضم مدافع الإسماعيلى بمقابل مإلى فقط

حسم مسئولو النادى الأهلى صفقة محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، بمقابل مإلى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدرأويش كما كان مُقرراً من قبل.

استبعاد حازم إمام وبوطيب من قائمة الزمالك لمباراة القمة

أعلن الجهاز ألفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، قائمة ألفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب اليوم الجمعة استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

اتحاد الكرة يوافق على إعارة 3 من السن الأولمبى و2 أجانب

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامى 1997 و1998 الذين يمثلون السن الأولمبى، وذلك لإتاحة ألفرصة للاعبى المنتخب الأولمبى للعب فى المستوى الأول.

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رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى يعتذر عن استكمال مهمته مع الدرأويش

تقدم صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى بألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، باعتذار رسمى لمجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان عن استكمال مهمته مع ألفريق الأول.

اتحاد الكرة: لن يُسمح بدخول أكثر من 30 فرد فى قمة الأهلى والزمالك

تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتواجد 30 فرد فقط فى لقاء الأهلى والزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

حرس الحدود يضم عمرو الحلوانى رسمياً لمدة موسمين مقبلين

أكد طارق العشرى المدير ألفنى لفريق حرس الحدود أن النادى تعاقد مع عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لفريق إنبى لمدة موسمين مقبلين..

حمودى يقاطع تدريبات المٌستبعدين انتظاراً لتفعيل قرار "الرحيل"

أنقطع أحمد حمودى لاعب الاهلى عن الآنتظام فى تدريبات ألفريق الحالية إنتظاراً لتفعيل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء فى غضون اليومين المقبلين.

اتحاد الكرة: لن يُسمح بدخول أكثر من 30 فرد فى قمة الأهلى والزمالك

تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتواجد 30 فرد فقط فى لقاء الأهلى والزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

حرس الحدود يضم عمرو الحلوانى رسمياً لمدة موسمين مقبلين

أكد طارق العشرى المدير ألفنى لفريق حرس الحدود أن النادى تعاقد مع عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لفريق إنبى لمدة موسمين مقبلين..

حمودى يقاطع تدريبات المٌستبعدين انتظاراً لتفعيل قرار "الرحيل"

أنقطع أحمد حمودى لاعب الاهلى عن الآنتظام فى تدريبات ألفريق الحالية إنتظاراً لتفعيل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء فى غضون اليومين المقبلين.