شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. جولة تسويقية للاعبى شباب اليد فى مونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لمنتخب شباب كرة اليد بقيادة طارق محروس على السماح للاعبين بجولة تسويقية لمدة ساعتين فى يوم الراحة من المباريات بكأس العالم بأسبانيا عقب تناول الإفطار. ويستعد منتخب شباب اليد إلى مواجهة فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم فى السادسة مساء غدا السبت . Advertisements تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثماانية . كما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بألفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

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