محاولات لتجهيز ثنائى شباب اليد للتعافى من الإصابات قبل مواجهة فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب اليد على محاولات الجهاز الطبى لتجهيز الثنائى المصاب عمر سامى واحمد هشام لمواجهة فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم غدا السبت .
وقال محروس فى تصريح لليوم السابع، أن عمر سامى يعانى من مزق و أحمد هشام كن أسبرين أونكل، مؤكدا أن الجهاز الطبى يعمل جاهدا على تعافى الثنائى قبل مواجهة فرنسا.
وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 /27 فى دور الثمانية مساء أمس الخميس .
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