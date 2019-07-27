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محاولات لتجهيز ثنائى شباب اليد للتعافى من الإصابات قبل مواجهة فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب اليد على محاولات الجهاز الطبى لتجهيز الثنائى المصاب عمر سامى واحمد هشام لمواجهة فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم غدا السبت .

 

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وقال محروس فى تصريح لليوم السابع، أن عمر سامى يعانى من مزق و أحمد هشام كن أسبرين أونكل، مؤكدا أن الجهاز الطبى يعمل جاهدا على تعافى الثنائى قبل مواجهة فرنسا. 

 

وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى  بالفوز على النرويج بنتيجة 29 /27 فى دور الثمانية مساء أمس  الخميس .

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