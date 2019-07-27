شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يظهر فى الزمالك بعد الحصول على توقيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد اليوم الجمعة، محمد عواد حارس الإسماعيلى فى مقر النادى الأبيض، بعد حصول مسئولى قلعة ميت عقبة على توقيعه وذلك لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية من الدراويش.

وشهدت الساعات الماضية تقارب بين الزمالك والإسماعيلى حول الصفقة من أجل انتقال عواد إلى قلعة ميت عقبة ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة بشكل رسمى بعد حصول الأبيض على الاستغناء الخاصة بالحارس.

يذكر أن الزمالك قد دعم مركز حراسة المرمى بعد إصابة جنش حارس الفريق الأساسى وتأكد غيابه لمدة 6 أشهر وذلك بضم محمد صبحى حارس بتروجت بجانب الحصول على توقيع عواد.