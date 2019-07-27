7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 26/7/2019، العديد من الاخبار الهامة في الرياضة المصرية ، ونرصد في السطور القادمة أهم 7 اخبار شهدتها الرياضة اليوم

استبعاد حازم إمام وبوطيب من قائمة الزمالك لمباراة القمة

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب اليوم الجمعة استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

اتحاد الكرة يوافق على إعارة 3 من السن الأولمبى و2 أجانب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامى 1997 و 1998 الذين يمثلون السن الأولمبى، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبى المنتخب الأولمبى للعب فى المستوى الأول.

البدرى يعلق لأول مرة على تدريب الزمالك

علق حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز السابق، على ارتباط اسمه بتولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقلبلة، وأصدر البدرى بيانًا للرد على امكانية تولى قيادة الفارس الأبيض، وجاء البيان كالتالي..

محمد إبراهيم يُخطر الزمالك برفضه الدخول فى صفقة تبادلية

أخطر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مسئولى النادى الأبيض، رفضه الدخول في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأبيض..

مفاوضات الساعات الأخيرة.. الأهلي يضم مدافع الإسماعيلي بمقابل مالى فقط

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حسم مسئولو النادى الأهلي صفقة محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.

اتحاد الكرة : لن يُسمح بدخول أكثر من 30 فرد فى قمة الأهلي و الزمالك

تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتواجد 30 فرد فقط فى لقاء الأهلي و الزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

حمودي يقاطع تدريبات المٌستبعدين انتظاراً لتفعيل قرار "الرحيل"

أنقطع أحمد حمودي لاعب الاهلى عن الانتظام في تدريبات الفريق الحالية إنتظاراً لتفعيل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء في غضون اليومين المقبلين.

البدرى يعلق لأول مرة على تدريب الزمالك

علق حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز السابق، على ارتباط اسمه بتولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقلبلة، وأصدر البدرى بيانًا للرد على امكانية تولى قيادة الفارس الأبيض، وجاء البيان كالتالي..

محمد إبراهيم يُخطر الزمالك برفضه الدخول فى صفقة تبادلية

أخطر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مسئولى النادى الأبيض، رفضه الدخول في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأبيض..

مفاوضات الساعات الأخيرة.. الأهلي يضم مدافع الإسماعيلي بمقابل مالى فقط

حسم مسئولو النادى الأهلي صفقة محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.