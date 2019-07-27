شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يعلق لأول مرة على تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علق حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز السابق، على ارتباط اسمه بتولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقلبلة، وأصدر البدرى بيانًا للرد على امكانية تولى قيادة الفارس الأبيض، وجاء البيان كالتالي..

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تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي علي عقود لتدريب نادي الزمالك .. ووأكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع .. واذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك والذي أكدت وصرحت أن النادي الاهلي ونادي الزمالك احق بأبناءه .. وإنني أعيد وأكرر ذلك .

وأؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لنادي كبير مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلي انني اكن كل التقدير إلي المستشار مرتضي منصور ، ودائما ما قلت انه يسعدني ان تأتي منه الاشاده بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك ...ويبقي ان أوكد أني ارجو من الجميع تحري الدقه والحقيقة.