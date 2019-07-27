شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة لـ "تايم سبورت" : نتمني استضافة نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفي اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، الأنباء التي ترددت بشأن إغلاق استاد القاهرة، وفتحه للمباريات الدولية الهامة فقط ، مؤكداً أنه لم يدلي بأي تصريحات في هذا الشأن .

وأكد درويش، في تصريحات لبرنابج سوبر تايم علي قناة "تايم سبورت"، أن أرضية ملعب الاستاد التي لعب عليها بطولة الأمم الإفريقية هي نجيلة الشتوية ، مشيراً إلى أنه تم البدأ في في أعمال الصيانة وزرع النجيلة الصيفية.

وتمني رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، استقبال الملعب لنهائي كأس مصر في شهر سبتمبر، ومباراة السوبر المصري .

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افتتح استاد القاهرة مجددًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، حيث شهد إقامة حفلتي الافتتاح والختام بالإضافة إلى إقامة مباريات المجموعة الأولى والأدوار الإقصائية حتى نهائي كأس أمم إفريقية 2019.