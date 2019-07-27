شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي للاعبي الأهلي: فوزوا على الزمالك حتى لا تُفسدوا فرحة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأورجوياني مارتن لاسارتي للاعبي الاهلي أن الفوز على الزمالك في ختام بطولة الدوري منهم جداً حتى تكتمل فرحة الملايين من الأهلاوية وحتى لا يتم إفساد فرحة الفو بالدوري.

ويلتقي الاهلي مع الزمالك في الثامنة من بعد غد ، الأحد، بإستاد برج العرب في ختام بطولة الدوري والتى حسمها الأهلي مساء الأربعاء الماضي للمرة الـ41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.

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وطالب لاسارتي لاعبي فريقه بالاجتهاد والتركيز في لقاء الزمالك واللعب بجدية منذ أول دقيقة كما حدث في مباراة المقاولون حتى يتحقق الفوز في النهاية وتكتمل الفرحة بنهاية المسابقة.

وتابع المدير الفني في كلامه للاعبي الفريق: فرحة التتويج بالدوري ستكتمل بالفوز على الزمالك أيضاً لأنه المنافس التقليدي للأهلي محلياً..لذا عليكم التركيز واللعب برجولة منذ البداية للنهاية.