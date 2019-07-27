شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية ، اليوم الجمعة 26/7/2019، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتواجد 30 فرد فقط فى لقاء الأهلي و الزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز .
اتحاد الكرة : لن يُسمح بدخول أكثر من 30 فرد فى قمة الأهلي و الزمالك
تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتواجد 30 فرد فقط فى لقاء الأهلي و الزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز .
حرس الحدود يضم عمرو الحلوانى رسمياً لمدة موسمين مقبلين
أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود أن النادي تعاقد مع عمرو الحلواني الظهير الأيسر لفريق إنبى لمدة موسمين مقبلين..
أنقطع أحمد حمودي لاعب الاهلى عن الانتظام في تدريبات الفريق الحالية إنتظاراً لتفعيل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء في غضون اليومين المقبلين.
أخطر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مسئولى النادى الأبيض، رفضه الدخول في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأبيض..
حسم مسئولو النادى الأهلي صفقة محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.
أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب اليوم الجمعة استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامى 1997 و 1998 الذين يمثلون السن الأولمبى، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبى المنتخب الأولمبى للعب فى المستوى الأول.
رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى يعتذر عن استكمال مهمته مع الدراويش
تقدم صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، باعتذار رسمى لمجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان عن استكمال مهمته مع الفريق الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26/7/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.