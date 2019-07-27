حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26/7/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية ، اليوم الجمعة 26/7/2019، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتواجد 30 فرد فقط فى لقاء الأهلي و الزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

اتحاد الكرة : لن يُسمح بدخول أكثر من 30 فرد فى قمة الأهلي و الزمالك

تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتواجد 30 فرد فقط فى لقاء الأهلي و الزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

حرس الحدود يضم عمرو الحلوانى رسمياً لمدة موسمين مقبلين

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود أن النادي تعاقد مع عمرو الحلواني الظهير الأيسر لفريق إنبى لمدة موسمين مقبلين.. أنقطع أحمد حمودي لاعب الاهلى عن الانتظام في تدريبات الفريق الحالية إنتظاراً لتفعيل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء في غضون اليومين المقبلين. محمد إبراهيم يُخطر الزمالك برفضه الدخول فى صفقة تبادلية أخطر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مسئولى النادى الأبيض، رفضه الدخول في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأبيض.. Advertisements مفاوضات الساعات الأخيرة.. الأهلي يضم مدافع الإسماعيلي بمقابل مالى فقط حسم مسئولو النادى الأهلي صفقة محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل. استبعاد حازم إمام وبوطيب من قائمة الزمالك لمباراة القمة أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب اليوم الجمعة استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي. اتحاد الكرة يوافق على إعارة 3 من السن الأولمبى و2 أجانب قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامى 1997 و 1998 الذين يمثلون السن الأولمبى، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبى المنتخب الأولمبى للعب فى المستوى الأول. حمودي يقاطع تدريبات المٌستبعدين انتظاراً لتفعيل قرار "الرحيل"

رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى يعتذر عن استكمال مهمته مع الدراويش