الان تتابع محرز يعلق لأول مرة على تجاهله رئيس وزراء مصر: استدرت للكأس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
علق النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة بعد الجدل، الذي أظهرته اللقطات عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لدى استلامه الميدالية الذهبية.
وتوج منتخب “محاربو الصحراء” بكأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة، فيما استنكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية سلوك النجم الجزائري بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة مدبولي ووزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.
وقال محرز في تصريحات نقلها موقع “أونزي مونديال”: “لقد أردت الذهاب لمصافحته لكن تمت مناداتي لآخذ الكأس فاستدرت، لم يكن هذا مقصودا، وليست لدي أي مشكلة حيال هذا الأمر”.
وساهم محرز بشكل كبير في فوز الخضر بكأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعدما فاز محاربو الصحراء لأول مرة عام 1990، سجل 3 أهداف، كان أهمها الهدف الثاني في مرمى نيجيريا في آخر ثواني الوقت الأصلي من نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر محرز يعلق لأول مرة على تجاهله رئيس وزراء مصر: استدرت للكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.