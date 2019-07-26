برشلونة ينوي التجديد لميسي مدى الحياة

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن إدارة فريق برشلونة أرسلت رسالة إلى نجم الفريق ليونيل ميسي، بأنه يستطيع في أي وقت تجديد عقده، وأن عليه فقط التواصل مباشرة مع إدارة البلوغرانا في هذا الأمر.

وتتطلع إدارة النادي إلى تجديد عقد البرغوث (32 عاما) والاحتفاظ به داخل أسوار “كامب نو”، مدى الحياة، وفقا للصحيف الإسبانية.

ويتضمن عقد ميسي فقرة تجيز تمديده لعام آخر حتى العام 2022، لكن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يحرص كل الحرص على التوصل بصورة كاملة إلى اتفاق جديد لإبقائه في صفوف الفريق لمدة 4 سنوات أخرى، أي عندما يبلغ سن الـ36.

وسيكون هذا هو العقد العاشر الذي يوقعه الأرجنتيني مع “البارسا” منذ أول عقد دخل بموجبه “كامب نو” كلاعب محترف في العام 2004.