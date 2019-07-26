شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد عن قرار زيادة عدد الأجانب وإلغاء مسابقتي «97 و98»: «خراب مش إصلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر ضياء السيد، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب الأسبق، المدرب العام لمنتخب مصر الأول سابقًا، عن استيائه من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بزيادة عدد الأجانب في الدوري المصري وإلغاء مسابقتي دوري الناشئين مواليد 1997، و1998.

وكتب ضياء السيد، على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى انه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى، والفلسطيني والسورى مصرى، والمصري يلغى مسابقته ٩٧،٩٨ ويقعدوا في البيت. مفيش فايدة. ده خراب مش إصلاح».

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وأضاف: «السيد المحترم وزير الشباب والرياضة بيعمل مشروع كبير ومهم اسمه الألف موهوب وبطل عايز يعمل ألف زى صلاح، طب حضرتك الحق بتوع الكورة بيلغوا المسابقات وهيقعدوا اللعيبة في الشارع».

وتابع: «قلنا وبنقول لو مفيش حد عايز وعارف يعمل إصلاح للكورة وهيكل كامل محترم للمنظومة، عندك الاتحاد الإنجليزى أو الاسبانى أو الفرنسي، انقش يا ريس مش عيب واعمل زيهم. كفاية رغى وتضييع وقت».

واختتم: «طبعا الدوريات الأوروبية فيها عدد أجانب كتير وخصوصا الإنجليزى لكن شوفهم عملوا إيه في قطاع الأكاديميات والمسابقات السنية المختلفة واسأل عمرهم لغوا مسابقه وأد إيه تطورت الأعمار السنية».