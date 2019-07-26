شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني: مباريات «لاليجا» ستقام يومي السبت والأحد فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، ستلعب يومي السبت والأحد فقط من كل أسبوع، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك لقاءات تقام يومي الجمعة والاثنين.
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه أصبح من الأكيد بعد إصدار هذا القرار الآن أن الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري المحلي «لاليجا» ستقام وفقا لهذا النظام.
وأشارت الصحيفة في نفس الوقت إلى أنه إجراء قد تكون له انعكاسات على أصحاب حقوق البث حول العالم المتعاقدين على إذاعة مباريات في يومي الجمعة والاثنين.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المالكين لحقوق البث سيطلبون تعويضا ماليا عن هذا الأمر، لافتة إلى أنه سيأتي بتكلفة عالية للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإسباني: مباريات «لاليجا» ستقام يومي السبت والأحد فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.