شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني: مباريات «لاليجا» ستقام يومي السبت والأحد فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، ستلعب يومي السبت والأحد فقط من كل أسبوع، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك لقاءات تقام يومي الجمعة والاثنين.

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وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه أصبح من الأكيد بعد إصدار هذا القرار الآن أن الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري المحلي «لاليجا» ستقام وفقا لهذا النظام.

وأشارت الصحيفة في نفس الوقت إلى أنه إجراء قد تكون له انعكاسات على أصحاب حقوق البث حول العالم المتعاقدين على إذاعة مباريات في يومي الجمعة والاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المالكين لحقوق البث سيطلبون تعويضا ماليا عن هذا الأمر، لافتة إلى أنه سيأتي بتكلفة عالية للغاية.