شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. حسام البدري ينفي أنباء توليه تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر حسام البدري، رئيس فريق عمل نادى بيراميدز السابق، بيانًا يعلق فيه على الأنباء المتداولة بشأن توليه تدريب نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.

وجاء نص البيان كالتالي:

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«تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع.. وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فقد أكدت وصرحت بأن النادي الأهلي ونادي الزمالك أحق بأبنائه.. وإنني أعيد وأكرر ذلك».

وأضاف البيان: «أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لناد كبير مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلى انني اكنّ كل التقدير إلى المستشار مرتضى منصور ودائما ما قلت انه يسعدني أن تأتي منه الإشادة بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك... ويبقى أن أؤكد أنني أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة».

واستقال البدري في الأيام الماضية من رئاسة إدارة الكرة بنادي بيراميدز وارتبط اسمه بقيادة فريق الزمالك ومنتخب مصر.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت نفي مسؤول داخل نادي الزمالك لكل الأخبار المتداولة بوجود مفاوضات مع حسام البدري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.